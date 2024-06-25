Çimento fabrikasına karşı mücadele edenler hedef gösterildi

Menteşe’de Deştin köyünde yapılmak istenen çimento fabrikasının, yaşam savunucuları ve köylülerin mücadelesi sonucunda iptal edilmesinden sonra Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, projeye karşı çıkan yaşam savunucuları hakkında karalama kampanyası başlattığı iddia edildi.

BİRGÜN EGE

Muğla‘nın Marmaris ilçesinde, Menteşe ile Deştin arasında kalan ve “bal ormanı” olan bölgeye çimento fabrikası ve hammadde ocakları kurmak isteyen Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Ananoim Şirketi, fabrikaya karşı mücadele eden bölge halkını “fonlanıyor” diyerek hedef gösterdi.

Bu haberleri yapan sitenin temsilcisi Samet Yamen’in ise, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahiplerinin akrabası olduğu öne sürüldü.

Türkiye Ormancılar Derneği Muğla Şubesi, Mandalya Çevre Platformu, Milas Yurttaş İnisiyatifi, Deştin Çevre Platformu, Muğla Yeşil Yaşam Derneği ve Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği gibi birçok kuruluş tepki gösterdi.

"BU MÜCADELEYİ ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Açıklamada, "Yersiz iddiaların hedefindeki tüm yaşam ve çevre savunucularıyla gönül birliği içinde olduğumuzu duyuruyoruz. Muğla, gözü para hırsıyla dolu patronlara da onların kiralık gazetecilerine de yaratılmak istenen karanlığa da asla teslim olmayacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca şunlar dile getirildi: "Deştinliler hukuk yoluyla çimento fabrikası için verilmiş ÇED kararlarını ve ruhsatı iptal ettirmeyi başarınca yenilgiyi hazmedemeyen çimentocular benzer durumlarda olduğu gibi, dostlarımızı hedef alan kirli, karanlık bir iftira kampanyası başlattılar. Karalama kampanyaları ile bizi birbirimize düşürmeye, 30 yıllık yoldaşlığımızı bozmaya, böylece bu mücadeleyi çökertmeye çalışıyorlar. Bu oyunu görüyor ve ifşa ediyoruz. Sincabı, tilkisi, çamı, zeytini, köylüsü, kentlisi, hepimiz Haluk, hepimiz İsmail, Ferah, Mustafa, Kadriye, Nuray’ız. Dostların arasındayız, doğanın tarafındayız."