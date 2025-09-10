Çimento fabrikasına karşı mücadele sürüyor: Deştinlilerden muhtara tepki

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı 20 yıldır mücadele eden köylüler, Yatağan Muhtarlar Derneği önünde eylem gerçekleştirdi. Bölge halkı, muhtarın şirketle işbirliği yaptığı iddialarını dile getirdi. Açıklamayı Deştin Çevre Platformu adına köylülerden Mehmet Uyan okudu.

Çimento fabrikasının hukuksuz bir şekilde yeniden gündeme getirildiği vurgulanan açıklamada,“2023 Eylül’ünde, yani tam 2 yıl önce mahkeme kararlarıyla inşaatı durdurulan çimento felaketi, iptal edilen 2’nci çevresel etki değerlendirmesinin (ÇED) 2009/7 genelgesine dayanarak yeniden gündeme gelmiştir. 3’üncü ÇED raporu diye öne sürdükleri bu rapora karşı 55 köylü ve 10’a yakın STK olarak iptal davası açtık” denildi.

Şirketin hukuksuz uygulamalarına dikkat çeken Uyan, “Bu hukuki süreç devam ederken, çalışmaları 2 yıl önce mühürlenen inşaat için şirket köyden 10 civarı köylümüzü işe almıştır. İnşaatı mühürlenmiş olan, yani olmayan inşaata işçi alınması köylüyü köylüyle karşı karşıya getirme riski taşımaktadır” dedi.

Muhtara tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Köy muhtarının, tamamına yakını çimento felaketine karşı olan köylülerine rağmen projeden yana tavır alması, oğlunun ve yakınlarının işe girmesi köyümüzde toplumsal barışın, kardeşliğin, huzur ve düzenin bozulmasına neden olma riski taşımaktadır. Gelişmeler, daha önce de mahkeme kararlarına rağmen köylüyle birlikte hukuki ve fiili mücadelede yer almayan muhtar hakkındaki şirketle iş birliği yaptığı iddialarını güçlendirmiştir.”

KÖYLÜLERİ ŞİKAYET ETTİ

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıyı hatırlatan Uyan, “Asıl görevi köyünü, köylüsünün sağlığını, su kaynaklarını korumak olan muhtara, işçi alımları ve oğlunun işe girdiği iddiaları sorulmuştur. Ancak muhtar, sorulara yanıt vermek yerine köylülere bağırmış çağırmış, eleştirilere yanıt vermemiştir. Üstüne geçtiğimiz günlerde köylülerini güvenlik kurumlarına şikâyet etmiştir. Köyünü, suyunu, ormanını korumak için mücadele eden köylülerini şikâyet eden muhtar olarak tarihe geçmiştir” şeklinde konuştu.

Açıklama şu ifadelerle son buldu: “Geçtiğimiz günlerde 2. Revize ÇED raporunun iptali için MBB, 10 STK ve 55 köylümüz dava açmışken muhtar ve azalarının hiçbiri dava açmamıştır. Bu tutum, köyünü değil şirketleri koruduğu iddialarının gerçek olma ihtimalini güçlendirmektedir. Muhtar, köyüyle ilgili mahkeme kararlarına uygun davranmamış, köylünün sosyal, ekonomik ve sağlık haklarını korumamış, tam aksine şirketlerin çıkarlarını gözetmiştir. Yaşamına, ekmeğine, havasına, suyuna, toprağına sahip çıkan köylüler, kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeyen ve üstüne köylülerini güvenlik kurumlarına şikâyet eden muhtardan şikâyetçi olacağız. Kaymakamlık, valilik ve savcılığa başvuracağız.”