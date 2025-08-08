Çimento tesisi hastalık yayacak

Ada Sude ATAK

İstanbul Silivri’deki Balaban Mahallesi’ne klinker öğütme tesisi yapılmak isteniyor planlanıyor. Boğaziçi Çimento Şirketi tarafından planlanan tesis Şubat ayında çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı aldı. Bölge halkı, tesisin işletilme aşamasında havaya karışacak klinker tozları ve cürufların hastalıklara yol açabileceği konusunda endişeli.

Tarla vasıflı arazide planlanan proje dosyasında tesisin doğusundan Garipçe Deresi’nin geçtiği belirtildi.

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, en yakın yerleşim yerine 575 metre mesafede bulunan tesise ilişkin, "Proje tarım alanlarını, yaşam alanlarını, turizm alanlarını bitirecek ve buradan çıkacak cüruflar ve klinker tozları kansere varan hastalıklara sebep olacak. Bölge halkı olarak kaygılıyız, bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Bedeli 495 milyon TL olan proje için bir iddia daha gündeme geldi. Haziran ayı belediye meclis toplantısında şirketin Silivri Belediyesi’ne iş makinesi ile çöp toplama aracı hibe etmesinin ardından meclis üyelerinden bazıları, “Karşılığında çimento fabrikası mı isteyecekler de bu aracı bağışlıyorlar” diye sordu. Toplantıda belediye tarafından öyle bir şey olmadığına yönelik açıklama yapıldığını ifade eden Korsan, “ÇED dosyası elimize geçince ciddi bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu anladık” dedi.