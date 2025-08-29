Çimento yüklü silobas otomobile çarptı: 2’si çocuk 7 kişi yaralı

100 karayolunda çimento yüklü silobasın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik bir süre aksadı.

Kaza, 10.30 sıralarında D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Metin E. idaresindeki BMC marka 67 SG 267 plakalı çimento taşıyan silobas, aynı istikamete giden ve kör noktasına denk gelen Davut E. hakimiyetindeki 06 BZG 110 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta rejüde bulunan demirlere çarparak durabildi.

Kazada otomobil içinde bulunan 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafik bir süreliğine durdu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.