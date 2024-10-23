CİMER’den önce biliyorlarmış

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin her açıklamasında olaydan CİMER başvurusu üzerine haberdar olduklarını söylüyor. Ancak dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin Denetiminden Sorumlu Birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in iddianameye yansıyan ifadeleri çetenin iki lideri Fırat Sarı ile İlker Gönen’in yaptıklarından daha önce de haberdar olunduğunu ortaya çıkardı.

İfadesinde 2023’ün ocak ayında yaptıkları denetimleri anlatan Esin iddianamede adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastaneler dışında da başka özel hastanelerde bebeklerin sağlık durumlarının farklı gösterildiğini söyledi.

Esin, şunları söyledi: “2023 yılının Ocak ayında yapmış olduğumuz hastane denetimleri esnasında bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken defterlerin doldurulmadığını gördüm. Ayrıca bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığını örneğin entübe olarak kayıtlı gösterilen bebeğin gayet sağlıklı ve nefes alabilir durumda olduğunu gördük. Hatırladığım kadarıyla bu hastaneler arasında Zeytinburnu’nda bulunan Özel Sante (İddianamede Santa diye geçiyor) Plus Hastanesi, Bayrampaşa’da bulunan Özel Baypark Hastanesi vardı. Ben daha önceki tarihlerde 112 Acil Sağlık Başhekimliği yaptım. Burada görev yaparken kulağımıza 112 çalışanlarının para karşılığında hastaları sürekli aynı hastanelere yönlendirdiği duyumlarını alıyorduk. Özel hastanelerde görmüş olduğumuz durumlar ve kulağımıza gelen duyumlar üzerine denetimleri sıklaştırdık. Yapmış olduğumuz denetimlerde yoğun bakımdaki bebeklere ait tedavi dosyalarının günlük olarak doldurulmadığını, bazı tedavi şekillerinin bebeğin durumu ile uyumlu olmadığını tespit ettik.”

İHBAR SONRASI BİLDİRİM

Yine denetimler sırasında Fırat Sarı ve İlker Gönen’in yaptıklarını duyduğunu ifade eden Esin şunları aktardı: “Yaptığımız denetimler sırasında Özel Reyap Hastanesinde çalışan Fırat Sarı isimli doktor ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığı söylenen yenidoğan doktoru İlker Gönen’in birlikte özel hastane yönetimlerini ziyaret ederek ‘sizin yenidoğan ünitenizdeki gelirinizi artırabiliriz, bu sayede SGK’dan yüksek ücret tahsil edebilirsiniz’ diyerek yenidoğan yoğun bakımlarını devraldıklarını ve buraların sürekli dolu kalmasını sağlayarak üst sınırdan SGK’dan ücret tahsil ettiklerini duyduk. Ayrıca anlaşma sağladıkları özel hastanelerin yoğun bakımlarına irtibat amacıyla bir sağlık personeli koydukları ve bu kişilerin yatak boşaldıkça 112’de anlaşmalı oldukları kişileri arayarak yoğun bakıma yeni hasta getirilmesini sağladıklarını ve bunun karşılığında da 112’de çalışan bu kişilere aylık hak ediş adı altında belli ödemeler yaptıklarını öğrendik. 112 nakil birimi çalışanlarından bazılarının istedikleri hastaneye yönlendirerek çıkar sağladıkları ve yapmış oldukları usulsüzlüğü gizlemeye çalıştıklarını öğrendik. Bu duyumlardan sonra bu duyumlarla aynı nitelikte olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin 27.03.2023 tarih ve 2302695203 başvuru numaralı isimsiz ihbar İl Sağlık Müdürlüğüne geldi. Biz de bu durumu emniyete bildirme ihtiyacı hissettik.”