CİMER’in anketinde “LGBT ile mücadele” seçeneği!

Aile Yılı, uygulamaları LGBTİ+’ları ve kadınları hedef almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), üzerinden herhangi bir başvuru yapıldıktan sonra yurttaşların karşısına “Aile Yılı Anketi” çıkıyor.

Ankette, toplumsal değerlerin korunmasında ailenin önemli olup olmadığı gibi soruların yanı sıra; LGBTİ+’ları hedef haline getiren soru ve seçenekler de yer alıyor.

Koas GL'den Yıldız Tar'ın haberine göre anketin, “Sizce ailenin korunması için öncelikle uygulanması gereken kamu politikası nedir?” sorusunun seçenekleri arasında, “LGBT ile mücadele” yer aldı.

Diğer seçenekler ise, “evliliğin teşvik edilmesi”, “doğum yardımlarının arttırılması” ve “aile içi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması”. Seçenekler arasında kadına yönelik şiddetle mücadele yer almıyor.

“Sizce aile kurumuna en çok ne zarar vermektedir?” sorusunun yanıtlarında ise “Küresel cinsiyetsizleştirme faaliyetleri” yer alıyor.