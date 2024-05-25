Cimnastikçiler hedefe odaklandı

Spor Servisi

Olimpiyatla ilk kez takım halinde kota alarak tarihi başarı elde eden Artistik Cimnastik Erkek Ulusal Takımı, Paris 2024'te madalya hedefine kilitlendi. Cimnastikçiler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında Bolu'da kamp yaptı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörler gözetiminde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdüren Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer ve Kerem Şener, Bolu kampını tamamladı. Olimpiyatta takım halinde madalya alarak bir ilke daha imza atmak isteyen milli sporcular, çalışmalarını İzmir kampının ardından yurt dışında sürdürecek.

21 HAZİRAN’DA SEÇME

Antalya'da 21-23 Haziran'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın ardından olimpiyat kadrosunda yer alacak 5 sporcu belirlenecek.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, olimpiyatlara yoğun tempoda hazırlandıklarını, antrenmanlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. İkinci kez katılacağı olimpiyatların her sporcu gibi kendisinin de en büyük hayali olduğunu belirten 25 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:

"En büyük hayalim orada madalya almak. Tokyo Olimpiyatları'na da gittim, orada çok az farkla madalyayı kaçırdım. Bu sefer farklı olacağına inanıyorum. Tamamen farklı bir Adem Asil olarak Paris'e gideceğim. Tokyo'da yaptığım hatayı tekrarlamamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

Cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, olimpiyatlara takım halinde katılmanın Türkiye'nin bir "cimnastik ülkesi" olduğunu gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin daha önce bireyselde olimpiyat madalyası kazandığını hatırlatan 23 yaşındaki sporcu, "Bunlar çok önemli adımlar. Takım olarak katılma başarısı göstermek de bizim için en önemli adımlardan biri. Çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

19 yaşındaki Mert Efe Kılıçer ise 2 yıl önce büyükler kategorisinde yarışmaya başladığını belirterek, Türk cimnastik tarihinde olimpiyatlara ilk kez takım halinde kota alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.