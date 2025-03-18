Cimnastikte sporcular yine hedef büyüttü

Spor Servisi

Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nın Almanya ayağında bronz madalya kazanan sporcular Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe kulübü sporcuları Mehmet Ayberk Koşak (23) ve Mert Efe Kılıçer (20) ulusal takımdaki yerlerini koruyup, uluslararası büyük başarılara imza atmak istiyor.

Almanya’nın Cottbus kentinde geçen ay yapılan Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nın erkekler kategorisinde 14.000 puanla halka aletinde bronz madalya kazanan Mehmet Ayberk ile 13.966 puanla barfikste üçüncü olan Mert Efe Kılıçer, büyük hedefe ulaşmak için sıkı çalışmaları gerektiğinin bilinciyle antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Barfikste Avrupa ikinciliği, paralel barda Avrupa üçüncülüğü de bulunan Mert Efe Kılıçer, dünya şampiyonasının en zor ve prestijli ayağında bronz madalya alarak bu yıla güzel başladığını söyledi. İlk kez dünya şampiyonasında madalya almanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Mert Efe Kılıçer, zorlu yarışmada, sağlam rakiplerle mücadele ettiğini kaydetti.