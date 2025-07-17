Cimri Selamiçeşme Özgürlük Parkı’na geliyor

Kültür Sanat Servisi

Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri, 28 Temmuz’da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda seyirciyle buluşacak. Semaver Kumpanya’nın sahnelediği, Tansu Biçer’in yönettiği oyunda başrolü Serkan Keskin üstleniyor. Oyun, 7 sezondur kapalı gişe oynanıyor.

Cimri. 17. yüzyıl Paris’inin burjuva hayatını ve dönemin ahlak anlayışını cimri bir burjuva ve ailesi üzerinden anlatıyor. Kızını ve oğlunu varlıklı kişilerle evlendirmek isteyen “cimri” Harpagon ve çevresi kendilerini karmaşık durumlarda bulurken Harpagon aynı zamanda altınlarının çalınacağı korkusuyla da baş etmek zorundadır.