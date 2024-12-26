Çin, 2023 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla rakamını revize etti

Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de 2023'te GSYH'nin 129,4 trilyon yuan (yaklaşık 18 trilyon dolar) olduğunu bildirdi.

İlk hesaplamada 126,06 trilyon yuan (yaklaşık 17,71 trilyon dolar) olarak açıklanan GSYH düzeltme sonrası yaklaşık 3,4 trilyon yuan arttı.

Çin'de yıllık GSYH, ilk hesaplamanın ardından müteakip yılın sonunda doğrulama için bir kez daha hesaplanıyor.

Doğrulama sürecinde, yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve bakanlıklara ait idari kayıtlar dikkate alınıyor.