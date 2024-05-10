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Çin, 2024'ün ilk çeyreğinde 39,2 milyar dolar cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 39,2 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Dünya
  • 10.05.2024 17:20
  • Giriş: 10.05.2024 17:20
  • Güncelleme: 10.05.2024 17:21
Kaynak: AA
Çin, 2024'ün ilk çeyreğinde 39,2 milyar dolar cari fazla verdi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2024 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 3 ayda 39,2 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 121,1 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 61 milyar dolar açık, yatırımlarda 24,3 milyar dolar açık ve cari transferlerde 3,4 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 0,9 oldu.

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