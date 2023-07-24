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Çin 4 yeni uyduyu uzaya gönderdi

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 10:38
  • Giriş: 24.07.2023 10:38
  • Güncelleme: 24.07.2023 10:38
Kaynak: AA
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Çin 4 yeni uyduyu uzaya gönderdi

Çin, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle 4 yeni uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre söz konusu roketin taşıdığı 4 yeni uydu, Çin'in Şaansi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Long March 2D'nin taşıdığı uydulardan üçü, uzaktan algılama verilerini toplayarak ticari uydu hizmeti sunarken, diğer uydu, uydu iletişim teknolojisinin doğrulanması için kullanılacak.

Söz konusu fırlatma, Long March serisinin 479. görevi oldu.

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