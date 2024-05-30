Çin, 5 büyük Avustralyalı et üreticisinin ithalat engelini kaldırdı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, bugün Çin’in beş büyük Avustralyalı et üreticisine uyguladığı ithalat engelini kaldırdığını duyurdu. Çin’in ithalat engelleri, eski Avustralya hükümetinin Kovid-19’un kökenine dair bağımsız soruşturma istemesi sonrasında gelmişti.

Avustralya’nın pandemi başlangıcında Kovid-19’un kökenine dair bağımsız inceleme istemesi çağrısını takiben Çin, 2020 ve 2022 yılları arasında çeşitli sektörlerde faaliyet veren Avustralyalı üreticilere ithalat engelleri açıklamıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, bugün beş üreticinin daha engelinin kaldırıldığını belirterek ticari engellerin ülkeye maliyetinin 20.6 milyar Avustralya doları olduğunu vurguladı.

Wong konuyla ilgili “(Toplamda) sekiz sığır eti işleme tesisinin askıya alma kararı kaldırılırken iki tesisin askıya alma kararı devam etmektedir.

Avustralya'nın kaya ıstakozu endüstrisi de dâhil olmak üzere kalan ticari engellerin kaldırılması için Çin'e baskı yapmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakan Wong ayrıca Çin ile ikili ilişkileri konusunda “Avustralya Hükümeti'nin yaklaşımı, Çin ile işbirliği yapabileceğimiz yerlerde işbirliği yapmak, anlaşmazlığa düşmemiz gereken yerlerde anlaşmazlığa düşmek ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmektir” dedi.

Avustralya ticaret verilerine göre, Çin geçen yıl Avustralya'nın en büyük ikinci sığır eti ihracat pazarıydı. Avustralya İşçi Partisi, Anthony Albanese liderliğinde Mayıs 2022 seçimlerini kazanarak hükümeti kurmuştu.