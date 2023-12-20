Çin 6,2 ile sarsıldı: En az 118 kişi öldü

Haber Merkezi

Çin’in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 118 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında kalanların olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Gansu eyaletinde öncek yerel saatle 23.59 sıralarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün eyalete bağlı Linxia Hui Özerk Bölgesi’nin Jishishan ilçesi olduğu, sarsıntının yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

İlk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 105 kişi hayatını kaybederken, 199 kişi yaralandı. Yaralılardan 16’sının durumunun kritik olduğu aktarıldı. Qinghai eyaletinde ise 13 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yetkililer, 20 kişiden ise henüz haber alınamadığı aktardı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi ve depremden etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çağrı yaptı. Görgü tanıkları, depremin ardından bölgede çok sayıda evin, yol ve altyapının zarar gördüğünü, ilçeye bağlı birçok köyde elektrik ve su kesintilerinin olduğunu aktardı. Yerel meteoroloji birimleri, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundu. Depremin ardından geçen 10 saatte en şiddetlisi 4,1 büyüklüğünde 4 artçı sarsıntı kaydedildi.