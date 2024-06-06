Çin, 9 otomobil şirketine sürücüsüz test onayı verdi

Çin, aralarında devlete ait Changan Automobile, GAC ve SAIC ile BYD ve Nio gibi özel şirketlerin olduğu 9 otomobil üreticisine sürücüsüz araç teknolojilerini test etmesine onay verdi.

Çin, 9 otomobil üreticisinin sürücüsüz araç ve otonom sürüş teknolojilerini test etmesine izin vereceğini bildirdi.

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ileri otonom sürüş teknolojilerinin gerçek yol koşullarında test edilmesi için aralarında Pekin, Şanghay ve Guangcou'nun olduğu 7 şehirde pilot projeler başlatılacak.

Aralarında devlete ait Changan Automobile, GAC ve SAIC ile BYD ve Nio gibi özel şirketlerin olduğu 9 otomobil üreticisi, bu projelerde otonom sürüş teknolojilerini test edebilecek.

Testlere, otomobil üreticileri dışında mobil taksi şirketleri gibi filo işletmeleri de katılacak.

Binek otomobillerden otobüslere ve kamyonlara dek farklı kategorilerde akıllı araçların test edilmesinin hedeflendiği pilot proje aşamasında araçlar sıkı teknik ve güvenlik değerlendirmelerine tabi tutulacak.

Test verilerinin, "akıllı bağlantılı araçlar (ICV)" adı verilen bu kategorideki taşıtların, mevcut trafik sistemlerine nasıl adapte edileceği ve yol güvenliğini nasıl artırabileceğine dair yol gösterici amaçlanıyor.

ÇİN GEÇEN YIL İHRACATTA LİDERLİĞE YÜKSELMİŞTİ

Çin'in otonom sürüş standartlarında tamamen manuel olan 0 ile tamamen otomatik 5 arasında 6 seviye tanımlanıyor.

Seviye 1 ve 2 kısmi otomasyon, seviye 3 sürücülü olmakla birlikte otonom sürüş unsurları içeren koşullu otomasyon ve seviye 4 sürücüsüz olmakla birlikte pilotun da müdahale edebildiği yüksek otomasyon seviyesini tanımlıyor.

2023'te 4,91 milyon otomobil ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti.

Ülkenin genel ihracatının azaldığı bir yılda otomotiv sektöründe liderliğe yükselmesinde, elektrikli araç üretimi ve ihracatındaki artış etkili olmuştu.

Çin'de 2023'te elektrikli araç üretimi 9,58 milyon, satışları 9,49 milyona çıkarken, ülke bu kategoride üst üste 9. yılda küresel piyasadaki lider konumunu sürdürmüştü.

Çinli otomobil üreticilerinin gelirleri 2023'te, önceki yıla göre yüzde 11,9 artarak 10,1 trilyon yuana (yaklaşık 139 milyar dolar) çıkmıştı.