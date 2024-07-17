Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerini askıya aldı

Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin istişare görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lin, Çin ile ABD arasında silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin istişarelerin siyasi atmosferinin, ABD tarafından baltalandığını belirtti.

Bu kapsamda söz konusu istişareleri askıya aldıklarını aktaran Lin, "ABD, Çin'in kesin muhalefetini ve tekrarlanan beyanlarını görmezden gelerek Tayvan'a silah satmaya devam etti ve Çin'in temel çıkarlarına ciddi zarar veren ve karşılıklı siyasi güveni baltalayan bir dizi olumsuz eylemde bulundu." diye konuştu.