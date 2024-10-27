Çin, ABD'nin Tayvan'a füze sistemi satışına onay vermesini protesto etti

Çin, ABD'nin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a, karadan havaya füze sistemi ve radar donanımını içeren yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, satışın, Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına, Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar vereceği belirtildi.

Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken tüm tedbirleri alacağı vurgulanan açıklamada, Pekin'in, satış nedeniyle Washington yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiği aktarıldı.

Açıklamada satışın, "tek Çin" ilkesini ve ABD'nin Çin ile diplomatik ilişkilerini tanımlayan Üç Ortak Bildiri'ye ve özellikle de Tayvan'a uzun dönemli silah satmamayı taahhüt ettiği 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi'ne aykırı olduğunu savunuldu.

Tayvan'a silah satışının, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere "yanlış mesaj verdiğine" dikkati çekilen açıklamada, "ABD Tayvan'a silah satışını derhal durdurmalı, Tayvan Boğazı'nda istikrarı bozacak tehlikeli eylemlerden kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.