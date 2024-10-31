Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışını kınadı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışının "tek Çin" ilkesini ve Çin ile ABD ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'yi ihlal ettiği ve Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı güçlere yanlış mesaj verdiğini belirtti.

Washington yönetiminin Tayvan'a silah satışına onay vermesini kınadıklarını ifade eden Sözcü Cang, "Birkaç parça Amerikan silahı ne Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki askeri güç açığını kapatabilir, ne de Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihsel eğilimi durdurabilir." dedi.

Cang, ABD'nin Tayvan'a silahlandırma çabasını artırarak hem Tayvan'a uzun dönemli silah satmama taahhüdüne ihanet ettiği hem de Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçleri cesaretlendirerek Tayvan'ı bir askeri çatışmanın eşiğine sürüklediğini savundu.

Sözcü, Çin ordusunun muharebe hazırlık seviyesini geliştireceğini, "savaşma ve kazanma kapasitesini kapsamlı şekilde artıracağını ve ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını vurguladı.

- Füze ve radar sistemleri

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Tayvan'a, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi" (NASAMS) ile "AN/TPS-77" ve "AN/TPS-78" radar sistemlerinin satışına onay verdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, füzelere 1 milyar 160 milyon dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise satışın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Ukrayna'da savaş alanında başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı" vurgulanmıştı.

- ABD şirketlerine yaptırım gelebilir

Çin, söz konusu silah sistemlerinin üreticisi şirketlere yaptırım uygulayabiliyor. Pekin yönetimi, daha önce Tayvan'a silah satışlarıyla bağlantılı çok sayıda Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım kararı almıştı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.