Çin, ABD'ye yönelik gümrük vergisini yüzde 125'e çıkardı!

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 125'e yükselteceğini bildirdi.

ABD, dün Çin'e uygulanan vergileri yüzde 145'e çıkardı.

TRUMP'IN 'KARŞILIKLI TARİFE' ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Beyaz Saray, Çin'e yönelik ek tarifenin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 145'e çıkarken, Çin'in tarifesi yüzde 125'e çıkarıldı.