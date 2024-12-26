Çin, ABD'yi uzayda silahlanma yarışını tahrik etmekle suçladı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, yaptığı açıklamada, ABD'nin uzay alanında askeri kapasitesini sürekli geliştirip ittifakları güçlendirerek bu konuda silahlanma yarışını körüklediğini belirtti.

Çin'in uzayın askerileştirilmesine karşı çıktığını ve bu alanın barışçı kullanımına bağlı olduğunu vurgulayan Sözcü Cang, "ABD'ye uzay alanındaki tehlikeli hamlelerinin muhasebesini yapmaya, sahte anlatılar yayarak cepheleşmeyi kışkırtmaya son vermeye çağırıyoruz." dedi.

Cang, ABD'nin eylemlerinin küresel stratejik istikrarı tehdit ettiğine dikkati çekerek uzayda kalıcı barış ve güvenliğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

ABD, bu ayın başında Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısında yer alan Yokota Hava Üssü'nde Uzay Kuvveti birliği konuşlandırmıştı. Washington, benzer birliği 2022'de Güney Kore'de faaliyete geçirmişti.

ABD'nin Doğu Asya'da bulunan iki komşu ülkedeki bu faaliyetlerinin, son dönemde uzay alanında önemli atılımlar yapan Çin'in tepkisini çektiği gözleniyor.