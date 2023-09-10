Çin adına casuslukla suçlanan İngiliz Parlamentosu çalışanı gözaltına alındı

İngiliz Parlamentosunda gizli ya da son derece hassas bilgilere sahip milletvekilleriyle bağlantıları olan 20'li yaşlardaki araştırmacının, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle 13 Mart'ta gözaltına alındığı bildirildi.

The Sunday Times'ın haberine göre, gizli ya da son derece hassas bilgilere sahip üst düzey Muhafazakar Parti milletvekilleriyle bağlantıları bulunan erkek parlamento çalışanı, Çin adına casusluk yapmakla suçlandı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da gözaltına alınan zanlının yanı sıra 30'lu yaşlardaki ikinci şüpheli de Oxfordshire'da yakalandı.

Londra Metropolitan Polisi Teşkilatından yapılan açıklamada, Edinburgh ve Oxfordshire'daki iki konutun yanı sıra başkent Londra'nın doğusundaki üçüncü adreste de arama gerçekleştirildiği belirtildi.

İki şüphelinin Londra'nın güneyindeki polis karakoluna götürüldüğü kaydedilen açıklamada, ekim başında mahkemeye çıkarılana kadar kefaletle salıverildikleri ifade edildi.

Açıklamada, casuslukla ilgili suçları denetleyen terörle mücadele biriminin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.