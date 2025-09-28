Çin, alçak Dünya yörüngeli 11 uyduyu uzaya gönderdi
Çin’in, alçak Dünya yörüngeli 11 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin, internet hizmeti sağlayacak uydu ağı projesi kapsamında geliştirdiği alçak Dünya yörüngeli (Low Earth Orbit-LEO) 11 uyduyu uzaya gönderdi.
Pekin saatiyle dün 20.40’ta Taiyuan Uzay Fırlatma Merkezi’nden fırlatılan uyduların, ‘Uzun Yürüyüş-6A’ taşıyıcı roketiyle önceden planlanan yörüngelerine yerleştiği belirtildi.
Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 597’nci görevi olarak kayıtlara geçti.