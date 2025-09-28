Çin, alçak Dünya yörüngeli 11 uyduyu uzaya gönderdi

Giriş / Abone Ol
Çin’in, alçak Dünya yörüngeli 11 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Dünya
  • 28.09.2025 15:58
  • Giriş: 28.09.2025 15:58
  • Güncelleme: 28.09.2025 15:59
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Çin, internet hizmeti sağlayacak uydu ağı projesi kapsamında geliştirdiği alçak Dünya yörüngeli (Low Earth Orbit-LEO) 11 uyduyu uzaya gönderdi.

Pekin saatiyle dün 20.40’ta Taiyuan Uzay Fırlatma Merkezi’nden fırlatılan uyduların, ‘Uzun Yürüyüş-6A’ taşıyıcı roketiyle önceden planlanan yörüngelerine yerleştiği belirtildi.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 597’nci görevi olarak kayıtlara geçti.

