Çin asıllı iş insanı İstanbul'da ölü bulundu

İstanbul'da 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanı Yuan Bai evinde ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Bostancı mahallesi Camii sokak 16 numarada bulunan binada meydana geldi.

İddiaya göre, ailesi, 58 yaşındaki Bai'den uzun süre haber alamadı. Bai'nin en son Bostancı'da kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu dairede olduğu ifade edildi. Yakınlarının geldiği evde, kapının açılmaması nedeniyle polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku ile karşılaştı.

İtfaiye ekipleri özel kıyafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yuan Bai'yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Bai'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TÜRK VATANDAŞI ALMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun süre çalışma yaptı. Yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yuan Bai'nin cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Öte yandan Yuan Bai'nin 4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olduğu belirtildi.