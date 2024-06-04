Çin, Ay'ın karanlık yüzeyine inmeyi başardı: Ay'ın nasıl oluştuğu araştırılacak

Çin, Ay'ın Dünya'dan görünmeyen 'karanlık' yüzeyine modül araç indirmeyi başardı. Ay'ın uzak yüzüne araç indirmeyi başaran tek ülke olan Çin'in ürettiği Chang'e-6 keşif aracı, bu bölgeden kaya ve toprak örnekleri topladı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ay'ın yüzeyinde keşfedilen en büyük çarpma kraterlerinden biri olan Güney Kutbu-Aitken Havzası'na araç modülünün indirildiğini açıkladı.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Ay'ın nadiren keşfedilen bu bölgesinden ilk kez numune toplanacak.

Devlet medyası, adını Çin mitolojisindeki ay tanrıçasından alan Chang'e-6 aracının bir modülünün, geri dönüş yolculuğuna başlamak üzere Salı günü 07:38 (Pazartesi 23:38 GMT) civarında başarıyla havalandığını duyurdu.

Uzay ajansı, “Görev, Ay'ın uzak tarafındaki yüksek sıcaklık testine dayandı” dedi.

Modül havalandıktan sonra “ayın etrafında önceden ayarlanmış bir yörüngeye” girdi.

Sondanın tamamının yaklaşık üç hafta içinde İç Moğolistan'daki bir iniş alanına geri dönmesi bekleniyor.

Çin'deki bilim insanlarına kayaları analiz etmek için ilk şans verilecek ve daha sonra dünyanın farklı yerlerindeki araştırmacılar da bu çalışma için başvurabilecek.

Bilim insanları Ay'ın karanlık yüzünün - Güneş ışınlarını hiç almadığı için değil, Dünya'dan görünmediği için böyle adlandırılıyor - araştırma için büyük umut vaat ettiğini, çünkü kraterlerinin yakın tarafa göre eski lav akıntılarıyla daha az kaplı olduğunu söylüyor.

Karanlık taraftan toplanan materyaller Ay'ın ilk etapta nasıl oluştuğuna da daha iyi ışık tutabilir.

Bu, Çin'in Ay'dan örnek toplamak üzere ikinci kez başlattığı bir görev. Çin, daha önce 2019'da da başardığı gibi, Ay'ın uzak yüzüne iniş yapan tek ülke konumunda.

Çin, Ay'da su ararken ve orada kalıcı bir üs kurmayı hedeflerken bu on yıl içinde üç mürettebatsız görev daha planlıyor.