Çin Başbakanı Li, 43. ASEAN Zirvesi için Endonezya'ya gitti

Çin heyetinin üye ülkelerle yapacağı görüşmelerde, egemenlik ihtilaflarına konu Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında "davranış kuralları" mutabakatının ele alınması bekleniyor

Çin Başbakanı Li Çiang, 43. ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'ya ulaştı.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, başkent Cakarta'ya varışında Li'yi havaalanında Endonezya'nın Çin ile işbirliği, deniz işleri ve yatırımdan sorumlu Koordinatör Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan karşıladı.

Li, burada yaptığı açıklamada, Çin'in, ASEAN'ın "bölgesel bütünleşmedeki merkezi rolünü ve uluslararası ilişkilerde daha etkin rol almasını desteklediğini" vurguladı.

Endonezya'nın başbakan olarak ziyaret ettiği ilk Asya ülkesi olduğunu belirten Li, zirvede tüm taraflarla bölgesel işbirliğinin, dayanışma ve eşgüdümün geliştirilmesi, kalkınma fırsatlarının paylaşımı, Doğu Asya'nın küresel kalkınmanın motoru olmayı sürdürmesini teşvik için yapılacaklar konusunda görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Li, ziyaretinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşecek, ayrıca 43. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenecek 26. Çin-ASEAN Zirvesi, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin dahil olduğu 26. ASEAN+3 Zirvesi ve 18. Doğu Asya Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede, Çin heyetinin üye ülkelerle yapacağı görüşmelerde egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında "davranış kuralları" mutabakatının ele alınması bekleniyor.

Pekin yönetimi söz konusu mutabakatın yıl sonuna kadar şekillendirilmesini hedefliyor ancak ihtilaflı bölgelerde son dönemde yaşanan gerilimler, uzlaşmayı zora sokma riski barındırıyor.

En son Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığının 28 Ağustos'ta yayımladığı haritada, Güney Çin Denizi'ne çizdiği hatlarla Malezya, Vietnam, Filipinler'in üzerinde hak iddia ettiği ihtilaflı bölgeleri kara suları içinde göstermesi, bölge ülkelerinin tepkisine yol açmış, üç ülkenin dışişleri bakanlıkları Pekin'i protesto ettiklerini bildirmişti.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları zaman zaman ülke donanmaları arasında sıcak temaslara ve diplomatik gerilimlere yol açıyor.