Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu bıçakla öldüren saldırgan idam edildi

Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 18 Eylül'de, 10 yaşındaki Japon çocuğa bıçakla saldırarak ölümüne sebep olan saldırganın idam edildiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, adının "Cong Çangçun" olduğu belirtilen 44 yaşındaki saldırganın idam edildiğini Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği'ne bildirdi.

Açıklamada, zanlının ne zaman ve nerede idam edildiğine dair bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Babasının Japon, annesinin Çin vatandaşı olduğu belirtilen 10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül 2024 sabahı, Şıncın'daki Japon İlkokuluna giderken yolda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı.

şüphelinin polis ifadesinde, çocuğa bıçakla saldırdığını itiraf ettiği ve cinayeti tek başına işlediğini söylediği aktarılmıştı. Şüphelinin geçmişte telekomünikasyon şebekesine sabotaj ve kamu düzenini bozmak suçlarından sabıkası olduğu kaydedilmişti.

Saldırgan, Şıncın'da yargılandığı davada ocak ayında idama mahkum edilmişti.