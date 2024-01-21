Çin'de 2023'te elektrik üretimi ve tüketimi arttı

Çin'de elektrik üretimi ve tüketimi 2023'te önceki yıla göre artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, elektrik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 8,9 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Aralık ayında, 829 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken güneş enerjisinden elektrik üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2, termik enerji yüzde 9,3, rüzgar enerjisi yüzde 7,4 ve hidroelektrik yüzde 2,5, arttı.

Nükleer enerjiden elektrik üretimi de söz konusu dönemde yüzde 4,2 azaldı.