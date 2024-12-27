Çin'de 35 kişiyi öldüren saldırgana idam cezası verildi

Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım'da aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, idama mahkum edildi.

Cuhay Orta Halk Mahkemesi'nin verdiği kararda, adının Fan Veyçiu olduğu belirtilen 62 yaşındaki sanığın, "evliliğinde sorun yaşayan ve hayatından duyduğu memnuniyetsizlikle" saldırıyı gerçekleştirdiği, "boşanma sonrası mal paylaşımından mutsuz olduğu" belirtildi.

"Alçakça dürtüler ve zalimce bir yöntemle işlenen suçun sonuçları bakımından ağır olduğu ve ciddi toplumsal zarara yol açtığı" ifade edilen kararda, sanığın ölüm cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

SİYASİ HAKLARDAN MEN EDİLDİ

Sanık, kamu güvenliğini tehlikeye atan eylemi nedeniyle ayrıca siyasi haklarından da men edildi.

Siyah renkli SUV tipi aracını bir spor merkezinin çevresinde yürüyüş yapanların üzerine süren saldırgan, 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, zanlının eşinden boşandığı, ayrılma koşullarından ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.