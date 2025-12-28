Çin'de 5 general Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu üyesi 5 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı.

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi, bu hafta yapılan yasama oturumunun ardından meclis üyeliğinden azledilen kişiler hakkında açıklama yaptı.

Buna göre, daha önce Çin Komünist Partisinden (ÇKP) ihraç edilen ordunun iki numaralı kıdemli generali, Merkezi Askeri Komisyon (MAK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Hı Veydong ile MAK Siyasi Çalışma Dairesi İdari Direktör Yardımcısı Orgeneral Hı Hongcün'ün yanı sıra, MAK Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Başkanı Oramiral Vang Rınhua, Halk Silahlı Polis Gücü Siyasi Komiseri Orgeneral Cang Hongbin ve MAK Eğitim Dairesi Direktörü Korgeneral Vang Pıng'ın meclis üyeliklerine son verildi.

Hı Veydong ve Hı Hongün, daha önce "disiplini ihlal" ve "görev bağlantılı suçlar" nedeniyle parti üyeliğinden çıkarılmıştı. Diğer 3 generalin durumu hakkında ise ilk kez açıklama yapıldı.

Bir süredir kamuya açık etkinliklere katılmayan komutanların ÇUHK üyeliğinden çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlanıyor.

5 generalin üyelikten çıkarılmasıyla ÇUHK'un Mart 2023'te başlayan yeni döneminde üyelikten azledilen generallerin sayısı 25'e yükselirken, mecliste 281 kişiden oluşan askeri delegasyonun üye sayısı 256'ya düştü.

Bu dönemde 10 orgeneral, 13 korgeneral ve 2 tümgeneral üyelikten çıkarıldı.

ORDUDAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 2 yılda çok sayıda üst düzey asker, ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

Çin ordusunu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Orgeneral Hı Veydong ile Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua da haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle ordudan ve partiden ihraç edilmişti.