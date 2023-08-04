Çin'de 9 yıl aradan sonra ilk defa Güney Koreli uyuşturucu kaçakçısı idam edildi

Çin'de Güney Kore'nin defalarca tekrarladığı af çağrılarına rağmen 9 yıl aradan sonra ilk kez Güney Koreli uyuşturucu kaçakçısı idam edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinde gerçekleştirilen infaz nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını kaydetti.

Yetkili, Çin'de 9 yıl aradan sonra ilk defa Güney Koreli uyuşturucu kaçakçısının idam edildiğini ve Çin'in idamı diplomatik kanallar aracılığıyla önceden bildirdiğini belirtti.

İdam edilen kişinin, Çin'de 2014'te üzerinde 5 kilogram metamfetamin bulundurmaktan gözaltına alındığını ve 2019'da bölge mahkemesince idam cezasına çarptırıldığını anlatan yetkili, idam kararından sonra Seul hükümetinin Pekin'den bu kararı gözden geçirmesini veya ertelemesini defalarca talep ettiğini ancak sonuç alamadığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede sert yöntemlere başvuran Çin'de 1 kilogramdan fazla afyon veya 50 gramdan fazla metamfetamin üretimi veya kaçakçılığı nedeniyle suçlu bulunanlar, idam dahil ağır cezalara çarptırılabiliyor.

Çin, 2014'te 4 Güney Kore vatandaşını uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle idam etmişti.