Çin'de apartman yangını: 5 kişi yaşamını yitirdi

Çin’in Hunan eyaletinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gece saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 12.05.2026 08:50
  • Giriş: 12.05.2026 08:50
  • Güncelleme: 12.05.2026 08:53
Kaynak: AA
Fotoğraf: Wikipedia

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel acil durum yönetimi biriminden yapılan açıklamaya göre, Hıngyang şehrinin Yanfıng merkez ilçesindeki apartmanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

