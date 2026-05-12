Çin'de apartman yangını: 5 kişi yaşamını yitirdi
Çin’in Hunan eyaletinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gece saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Yerel acil durum yönetimi biriminden yapılan açıklamaya göre, Hıngyang şehrinin Yanfıng merkez ilçesindeki apartmanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.