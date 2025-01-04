Çin'de bir pazar yerinde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde pazar yerinde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Pekin'in kuzeyindeki Cangciakou şehrinin Çiaoşi ilçesinde kurulan pazarda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yangının sebebinin araştırıldığını aktardı.

Cangciakou, Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda müsabaka merkezlerinden birine ev sahipliği yapmıştı.

Çin'de eskiyen altyapı ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle üretim ve depolama tesisleri ile kamuya açık yerlerde zaman zaman yangınlar meydana geliyor.