Çin'de borç krizindeki Evergrande'nin alacaklılarının açtığı davada duruşma ertelendi

Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin alacaklılarının açtığı davada mahkeme, duruşmayı erteleyerek şirkete ödeme planı hazırlaması için ek süre verdi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yüksek Mahkemesinde görülen davada Yargıç Linda Chan, davacıların şirketin tasfiyesine yönelik talebinin karara bağlanmasının "yüksek ihtimal" olduğunu vurgulayarak, şirkete yeni duruşma tarihine dek borçlarını yapılandırması için plan sunma uyarısında bulundu.

Yargıç Chan, duruşmayı 4 Aralık tarihine erteledi.

Çin’in önde gelen inşaat ve emlak şirketi Evergrande, ülkede gayrimenkul sektöründe düşüşle ortaya çıkan borç krizinin merkezinde yer alıyor.

Toplam borç yükümlülüğü 327 milyar dolara ulaşan şirket, vadesi geldiği halde ödeyemediği için temerrüde düşen 12,6 milyar yuan (1,7 milyar dolar) dış borcu nedeniyle alacaklıların açtığı çok sayıda davayla karşı karşıya bulunuyor.

Şirket, borç problemlerine ek olarak düzenleyici kurumlar ve adli makamlar tarafından soruşturuluyor.

Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan, "yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle" 27 Eylül'de polis gözetimine alınmıştı.

Grubun varlık yönetimi iştiraki Evergrande Finansal Varlık Yönetimi'nin, "gölge bankacılık" faaliyeti şüphesiyle soruşturulduğu iddia ediliyor. Şirketin, bireysel müşterilere sattığı menkul varlıklardan elde ettiği gelirleri, düzenlemelere aykırı olarak konut projelerinin finansmanında kullandığından şüpheleniliyor.

Çin polisi, 18 Eylül'de şirketin bazı çalışanlarının soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların kimliği açıklanmazken, ulusal basına sızan bilgilerde, aralarında Genel Müdür Du Liang ve Genel Müdür Yardımcısı Yao Bıncai'nin olduğu, yönetici düzeyinde 10'dan fazla kişinin "yasa dışı fon toplama" şüphesiyle soruşturulduğu iddia edilmişti.

Evergrande'nin eski Üst Yöneticisi (CEO) Şia Haycun ve eski Mali İşler Koordinatörü (CFO) Pan Darong'un da gözaltında tutulduğu bildirilmişti.