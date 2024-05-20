Çin'de bütçe gelirleri ilk 4 ayda yüzde 2,7 azaldı

Çin'de toplam bütçe gelirlerinin yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 azaldığı bildirildi.

Çin Maliye Bakanlığı, Ocak-Nisan 2024 dönemi bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, toplam bütçe gelirleri, yıllık bazda yüzde 2,7 azalarak 8,09 trilyon yuana (yaklaşık 1 trilyon 111 milyar dolar) geriledi.

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 3,5 artış kaydederek 8,95 trilyon yuana (yaklaşık 1 trilyon 237 milyar dolar) çıktı.

Bu dönemde bütçe açığı 840 milyar yuan (yaklaşık 116 milyar dolar) oldu.

Merkezi hükümetin bütçe gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 6,2 azalırken yerel yönetimlerin bütçe gelirleri yüzde 0,1 arttı.

Çin hükümeti, mart ayında Ulusal Halk Kongresine sunduğu çalışma raporunda bütçe açığının GSYH'ye oranının 2024'te yüzde 3'ü aşmaması hedefini belirlemişti.