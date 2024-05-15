Çin'de büyük yolcu gemileriyle gelen turistlere vize muafiyeti

Çin, büyük yolcu gemileriyle gelen turist gruplarına vize muafiyeti getirdi. Vize muafiyeti geminin limandan ayrılış süresiyle 15 günü aşamayacak.

Çin'in ülkeye büyük yolcu gemileriyle gelen turist gruplarına liman kentlerinde vizesiz giriş olanağı sağlayacağı bildirildi.

Çin Ulusal Göç İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Çinli acentelerin organizasyonundaki turist grupları, yolcu gemilerinin yanaştığı 13 liman kentine vizesiz giriş yapabilecek.

Ülkenin kuzey kıyısındaki Tiencin, Dalian ve Çingdao, doğu kıyısındaki Şanghay, Lienyungang, Vıncou, Couşan ve Şiamın ile güney kıyısındaki Guangcou, Şıncın, Beyhay, Haykou ve Sanya liman şehirleri vizesiz ziyaret edilebilecek.

Vize muafiyeti geminin limandan ayrılış süresiyle sınırlı olacak ve 15 günü aşamayacak.