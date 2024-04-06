Çin'de Çingming Bayramı tatilinde ülke içi seyahatler salgın öncesi seviyeyi aştı

Çin'de geleneksel Çingming Bayramı'nın kutlandığı 4-6 Nisan'da ülke içinde yapılan seyahatlerin sayısı, Kovid-19 salgını öncesinin üzerine çıktı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç günlük tatilde ülke içinde 119 milyon seyahat yapıldı.

Seyahatlerin sayısı, Kovid-19 salgının öncesindeki 2019 yılına kıyasla yüzde 11,5 arttı.

Tatil döneminde 53,95 milyar yuana (7,6 milyar dolar) ulaşan iç turizm gelirleri de 2019'a göre yüzde 12,7 artış kaydetti.

Çinliler, "Mezar Süpürme Günü" olarak da anılan Çingming Bayramı'nda aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret edip temizleyerek onları anıyor.