Çin'de eski Spor Bakanı'na idam cezası

Çin'de Eski Spor Bakanı Guo Congvın rüşvet suçlamasıyla idama mahkum edildi.

Ciangsu eyaletinin Yançıng şehrinde görülen davada, mahkeme, Guo'nun 2009-2024 döneminde Pekin Belediye Başkan Yardımcılığı ve Spor Bakanlığı dahil yürüttüğü görevlerde, 236 milyon yuan (33,38 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Guo'nun, görevini kötüye kullanarak kamuyu zarara uğrattığı belirtilerek, eski Bakan'a 2 yıl ertelemeyle idam cezası verildi.

SUÇ İŞLEMEZSE CEZASI ÖMÜR BOYU HAPSE ÇEVRİLECEK

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu, Mayıs 2024'te Guo hakkında, "parti disiplinini ve kanunları ihlal" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

2009-2013 döneminde Pekin Belediye Başkan Yardımcılığı, 2016-2022 döneminde Spor Bakanlığı yapan 68 yaşındaki Guo, geçen yıl Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesindeki görevinden alınmış ve partiden ihraç edilmişti.

Eski Bakan hakkında bu yıl rüşvet suçlamasıyla dava açılmış, davanın ilk duruşması ağustosta görülmüştü.

Çin kanunlarına göre, sanığın cezası 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.