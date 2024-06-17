Çin'de eski Tibet Parti Sekreteri Vu hakkında yolsuzluk soruşturması

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu, 2016-2021 yıllarında Tibet Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterliği görevini yürüten Vu Yingcie hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi. Vu, bakan düzeyindeki 18'inci yetkili oldu.

Çin'de 2016-2021 yıllarında Tibet Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterliği görevini yürüten Vu Yingcie hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Vu'nun "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu iddialara ilişkin detay paylaşılmadı ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerinin 47 yılını Tibet'te farklı düzeylerde yöneticilik yaparak geçiren 67 yaşındaki Vu, 2021'den bu yana Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesinde görev yapıyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMA GEÇİREN BAKAN DÜZEYİNDEKİ 18. YETKİLİ

Vu, Çin Komünist Partisinin 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongre'nin ardından göreve başlayan Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun soruşturduğu bakan düzeyindeki 18'inci yetkili oldu.

Komisyon, bu dönemde aralarında eski Şaanşi Eyaleti Parti Sekreteri Han Yong, eski Şanhay Şehri Yerel Halk Kongresi Başkanı Dong Yunhu, eski Spor Bakanı Tang Yicun ve eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı Tang Rıncien'ın olduğu yetkililer hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.