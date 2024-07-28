Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çin'de Gaemi Tayfunu: 11 ölü

Çin'de Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya
  • 28.07.2024 10:38
  • Giriş: 28.07.2024 10:38
  • Güncelleme: 28.07.2024 10:39
Kaynak: AA
Çin'de Gaemi Tayfunu: 11 ölü
Fotoğraf: AA

Çin'de Gaemi Tayfunu nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi öldü.

Xinhua'nın haberine göre, Hunan eyaleti acil durum yetkilileri ülkeyi vuran Gaemi Tayfunu'nun bölgede şiddetli yağışa yol açtığını belirtti.

Yetkililer, Yuelin köyünde yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında 18 kişinin toprak altında kaldığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını bildiren yetkililer, 1 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle Filipinler'de 34, Tayvan'da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

BirGün'e Abone Ol