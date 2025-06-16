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Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü; 6 işçiden haber alınamıyor

Çin'in Çangdı şehrinin Linci ilçesinde, Shanzou Fireworks şirketine ait havai fişek fabrikasında gündüz saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sırasında fabrikada çalışan 1 işçi hayatını kaybederken 9'u yaralandı, 6 işçiden ise halen haber alınamıyor.

Dünya
  • 16.06.2025 16:30
  • Giriş: 16.06.2025 16:30
  • Güncelleme: 16.06.2025 16:35
Kaynak: AA
Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 ölü; 6 işçiden haber alınamıyor
Fotoğraf: AA /Arşiv

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı, 6 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre Çangdı şehrinin Linci ilçesinde, Shanzou Fireworks şirketine ait havai fişek fabrikasında gündüz saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlamada, fabrikada çalışan 1 işçi hayatını kaybederken 9'u yaralandı, 6 işçiden ise halen haber alınamıyor.

Olayın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2017 yılında kurulan fabrikada 150 işçinin çalıştığı, işçilerin çoğunun olay sırasında patlamanın etki alanı dışında bulunduğu kaydedildi.

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