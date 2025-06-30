Çin'de imalat sektöründe durgunluk eğilimi sürüyor

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, haziranda geçen aya göre artsa da daralma seyrini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran 2025'te geçen aya göre 0,2 puan artarak 49,7'ye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Pekin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin ardından taraflar müzakere masasına otursa da süregelen belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de bu sektördeki ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Bu yıl ocakta 49,1'e gerileyen endeks şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek, geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı. Endeks nisanda tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyerek, son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti. İmalat sanayi aktivitesi mayısta 49,5'e yükselse de daralma seyrini sürdürmüştü.

YENİ SİPARİŞLER VE İHRACAT TALEPLERİ SINIRLI ARTIŞ GÖSTERDİ

İmalat sanayi PMI içinde yeni siparişler alt endeksi de 49,8'den 50,2'ye, yeni ihracat siparişleri alt endeksi 47,5'ten 47,7'ye yükseldi.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, yeni siparişlerdeki artışın, imalat piyasasında talebin güçlendiğine işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

İMALAT DIŞI SEKTÖRLERDE SINIRLI TOPARLANMA

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da haziranda 0,2 puan artarak 50,5'e yükseldi.

İmalat dışı PMI içinde inşaat alt endeksi 52,8, hizmetler alt endeksi 50,1 oldu.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks şubatta 50,4'e, martta 50,8'e yükselmiş, nisanda ise 50,4'e, mayısta 50,3'e gerilemişti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.