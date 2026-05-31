Çin'de kaçak işletilen maden ocağı çöktü: 5 kişi öldü

Çin'in Yünnan eyaletinde kaçak işletilen madenin çökmesi sonucu 5 kişi öldü.

Xinhua ajansının haberine göre, Çücing iline bağlı Huize ilçesindeki bir köyde kaçak işletilen maden ocağı gece saatlerinde çöktü.

Acil durum, kamu güvenliği, itfaiye ve sağlık birimlerinden ekiplerin müdahale ettiği olayda, çökme sırasında ocakta bulunan 6 kişiden 5'i yaşamını yitirdi, 1'i ise yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.