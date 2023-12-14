Çin'de kömür madenindeki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde kömür madeninde yer altı ambarının çökmesi sonucu üç işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Huajin Kok Kömürü İşletmesine ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Ocakta kömür depolanan yer altı ambarının çökmesi sonucu içerideki dört işçiden üçü hayatını kaybetti, bir işçi göçükten sağ çıkarıldı.

Kazanın sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor.