Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Çin’de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3,5 seviyelerinde sabit bırakıldı. Mayısta yapılan 10’ar baz puanlık indirimlerin ardından faizlerde yeni bir değişiklik yapılmadı.
Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.
Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.
KURUMSAL VE EMLAK KREDİLERİNE REFERANS
Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.
1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.
SON DEĞİŞİKLİK MAYISTA YAPILMIŞTI
Kredi faiz oranlarında en son mayıs ayında 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan 3,5'e çekilmişti.