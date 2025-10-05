Çin'de Matmo tayfunu: 150 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'de Matmo tayfunu nedeniyle 150 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde Matmo tayfununun etkisi artırması nedeniyle 151 bin 352 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiği açıklandı.

Tayfuna yönelik hazırlık kapsamında Zhanjiang şehrinde ise dün akşamdan itibaren tüm iş yerlerinin kapatıldığı belirtildi.

Ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen tayfununun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Guangdong, Haynan ve Yünnan eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 4. seviye sel kontrol uyarısı yayımladı.

Tayfunun yol açacağı yoğun yağmurun nehirlerdeki su seviyesini tehlikeli şekilde yükseltebileceği uyarısında bulunan Bakanlık, yerel su muhafaza otoritelerinden, olası sellere karşı tayfunun ilerleyiş güzergahını ve yağış miktarındaki değişimleri yakından izlemelerini ve kamuyu zamanında bilgilendirmelerini istedi.

Bakanlık, otoritelerin, barajların ve su bentlerinin takibi ve korunmasının yanı sıra dağ akıntılarına, nehir taşmalarına, kentlerde su ve kanalizasyon sistemlerinin doluluğuna dikkat göstermesi gerektiğine işaret etti.

HAYNAN ADASI'NDA UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLECEK

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Matmo tayfununun bugün (5 Ekim Pazar) sabahtan itibaren Çin kıyılarında etkili olmasının beklendiğini duyururken, ülkenin önde gelen turizm beldesi Haynan Adası'nda tedbirler alındı.

Havalimanının, Çin'de 1-7 Ekim tarihlerini kapsayan Ulusal Gün Haftası tatilinde 632 bin yolcuya hizmet vermesi bekleniyordu.

Adada ayrıca okulların ve iş yerlerinin kapatılacağı, toplu taşıma ve inşaat faaliyetlerine ara verileceği kaydedildi.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de tayfunun yol açabileceği sel ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle afet acil durum seviyesi yükseltildi.

PASİFİK'TE BU YILIN 21. ŞİDDETLİ FIRTINASI

Adı, Guam yerlilerinin Chamorro dilinde "ağır yağmur" anlamına gelen Matmo tayfunu, Pasifik'te 2025 tayfun sezonunun 21. şiddetli fırtınası olarak kayda geçti.

Saatteki hızı 120 kilometreyi bulan tayfunun, ilerleyen günlerde Çin'in güney kıyılarından kuzeybatıya doğru hareket ederek Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Yünnan eyaletinde etkili olması bekleniyor.