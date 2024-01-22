Çin'de meydana gelen heyelanda 9 kişi öldü

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda 9 kişi hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelanda köydeki 18 hane toprak altında kalırken ilk belirlemelere göre burada yaşayan 9 kişi öldü, 38 kişiden haber alınamıyor.

Köyde yaşayan 500'den fazla kişi tahliye edilirken 2 kişinin toprak altından sağ çıkarıldığı bildirildi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürerken soğuk ve karlı havada can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.