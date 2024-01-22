Çin'de meydana gelen heyelanda 9 kişi öldü
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda 9 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelanda köydeki 18 hane toprak altında kalırken ilk belirlemelere göre burada yaşayan 9 kişi öldü, 38 kişiden haber alınamıyor.
Köyde yaşayan 500'den fazla kişi tahliye edilirken 2 kişinin toprak altından sağ çıkarıldığı bildirildi.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürerken soğuk ve karlı havada can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
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