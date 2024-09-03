Çin'de okul servisi kalabalığa daldı: 11 kişi hayatını kaybetti
Çin'in kuzeydoğusundaki Şandong eyaletinde, kontrolden çıkan okul servisinin bir lisenin önünde bekleyen öğrencilere ve velilere çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Çin'in kuzeydoğusundaki Şandong eyaletinde, kontrolden çıkan okul servisinin bir lisenin önünde bekleyen öğrencilere ve velilere çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Donping ilinde kontrolden çıkan okul servisi, lise önünde bekleyen öğrencilere ve velilere çarptı. Kazada, 11 kişi yaşamını yitirirken 24 kişi yaralandı.
Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden 5'inin öğrenci, 6'sının veli olduğu bilgisi paylaşıldı.
Hastanelere sevk edilen yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.