Çin'de "rüşvet alan" eski genel müdür idam edildi

Çin'de kamuya ait varlık yönetim şirketi China Huarong International Holdings (CHIH) eski Genel Müdürü Bai Tienhui'ye, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından verilen idam cezası infaz edildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Yüksek Halk Mahkemesinin cezayı onamasının ardından eski yönetici bugün idam edildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Bai'nin aldığı rüşvetin miktarının büyük, suçun koşullarının çok ciddi ve toplumsal etkisinin vahim olduğu, Çin devletinin ve halkının çıkarlarına zarar verdiği, bu yüzden kanuna uygun şiddetli şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, suçun açık, kanıtların nihai ve yeterli olduğu, dolayısıyla cezanın yerinde görüldüğü ifade edildi.

MAYIS 2024'TE İDAM CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Bai Tienhui, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada, Mayıs 2024'te idam cezasına çarptırılmıştı.

Tiencin şehrinde görülen davada, mahkeme, Bai'nin şirketteki idari konumunu kötüye kullanarak 1,1 milyar yuan (yaklaşık 160 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetmiş ve eski yöneticiye idam cezası vermişti.

İDAM EDİLEN İKİNCİ YÖNETİCİ

Bai, China Hurong'un yolsuzluk nedeniyle idam edilen ikinci yöneticisi oldu. Eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin de 1,8 milyar yuan (yaklaşık 250 milyon dolar) rüşvet aldığı, 25 milyon yuan (yaklaşık 3,5 milyon dolar) değerinde varlığı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Ocak 2021'de idama mahkum edilmiş ve karar bir ay sonra infaz edilmişti.

Şirketin 4 eski yöneticisinin daha mahkeme karşısına çıkartılması bekleniyor.

Çin'in Asya krizinin ardından kurduğu kamuya ait 4 büyük varlık yönetim şirketinden biri olan China Huarong, 2021'de Citic Grup bünyesine katılarak China Citic Finansal Varlık Yönetim Şirketi adını almıştı.