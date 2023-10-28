Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde artışını sürdürdü

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının, Eylül 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 arttığı bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,73 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, bu ayda da çift haneli büyümeye devam etti.

Sanayi şirketlerinin karı, haziranda yüzde 8,3, temmuzda yüzde 6,7 azalmasının ardından ağustosta yüzde 17,2 artış kaydetmişti.

Toplam karlılık, üçüncü çeyrekte yüzde 7,7 artarken, bu yıl ilk kez bir çeyrekte artış gösterdi.

Öte yandan, karlılık, 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 9 azalarak bu yılki genel düşüş eğilimini sürdürdü.

UİB istatistikçisi Yu Veyning, büyümeyi destekleyen politikaların geçen aydan itibaren etkisini göstermesiyle sanayi üretiminde istikrarlı toparlanma görüldüğünü, bunun karlılığa yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Yu, destek politikalarının iç piyasadaki talebi ve buna bağlı imalat üretimini canlandırdığını belirterek, iç talebin genişletilmesi, piyasaya güveninin artırılması, iş beklentilerinin istikrara kavuşması ve yeni sanayileşmenin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4, ikinci çeyrekte yüzde 16,8 azalmıştı.

Devlete ait şirketlerin gelirleri ve karları arttı

Öte yandan, merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin gelirleri ve karlarının yılın 9 ayında arttığı bildirildi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu şirketlerinin toplam gelirleri, Ocak-Eylül 2023'te 61,9 trilyon yuana (yaklaşık 8,6 trilyon dolar) ulaştı.

9 aylık dönemde şirketlerin işletme gelirleri yıllık bazda yüzde 3,9, karları ise 4,3 artış kaydederken borçların varlıklara oranı, eylül sonu itibarıyla yüzde 64,8 oldu.