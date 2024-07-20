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Çin'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü: 12 ölü, 31 kayıp

Çin'in Shaanxi eyaletinde dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel yaşandı. Şehirdeki bir otoyol köprüsü çöktü, en az 17 araç Jinqian Nehri'ne düştü. Olayda 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Dünya
  • 20.07.2024 13:05
  • Giriş: 20.07.2024 13:05
  • Güncelleme: 20.07.2024 13:15
Kaynak: İHA
Çin'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü: 12 ölü, 31 kayıp
Fotoğraf: VCG

Çin'in şiddetli yağışın etkisiyle bir otoyol köprüsünün çökmesi nedeniyle araçların suya düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu.

Shaanxi eyaletinde dün yerel saatle 20.40 sıralarında etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı.

Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü, şiddetli yağış ve ani selin ardından çöktü. Eyalet yetkililerine göre en az 17 araç köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düştü.

Kurtarma ekipleri, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

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