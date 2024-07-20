Çin'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü: 12 ölü, 31 kayıp

Çin'in Shaanxi eyaletinde dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel yaşandı. Şehirdeki bir otoyol köprüsü çöktü, en az 17 araç Jinqian Nehri'ne düştü. Olayda 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Dünya 20.07.2024 13:05 Giriş: 20.07.2024 13:05

Güncelleme: 20.07.2024 13:15 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: VCG